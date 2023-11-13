الدوري الإنجليزي يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد تسجيله في المباراة الـ15 على التوالي بأنفيلد

حرص الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج” على توجيه رسالة لمحمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول بعد تألقه في الموسم الحالي.

وسجل محمد صلاح رفقة ليفربول للمباراة الـ15 على التوالي في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر منصة “X” صورة لـ محمد صلاح وعلقت: "عندما يسجل ليفربول في أنفيلد محمد صلاح لا يكون بعيدًا أبدًا".

ولا تزال المنافسة مستمرة بين النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هوايتهما في تسجيل الأهداف، خلال منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فقد أحرز إيرلينج هالاند هدفين للسيتي في شباك مضيفه تشيلسي (4-4)، عند الدقيقتين (25، و47 من ركلة جزاء) من عمر المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالعاصمة لندن، في قمة منافسات الجولة 21 من "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول ليقوده للفوز على ضيفه برينتفورد (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد أيضا.

الهدفان الأول والثاني لـ "الريدز"

وأحرز محمد صلاح الهدفين الأول والثاني لـ "الريدز" في الدقيقتين (39 و62)، بينما تكفل زميله المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

ورفع إيرلينج هالاند رصيده إلى 13 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاثة أهداف عن وصيفه محمد صلاح، ويليهما كل من الإنجليزي جارود بوين لاعب نادي وست هام يونايتد، والكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

أفضل هدافي الدوري الإنجليزي

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد نهاية مباريات الجولة الـ12 "للبريمير ليج":

1- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 13 هدفا

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

3- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

3- الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) – 8 أهداف

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

6- الكوري الجنوبي هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

6- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

6- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 6 أهداف

6- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 6 أهداف

6- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 6 أهداف

6- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف

12- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 5 أهداف

12- الإيرلندي إيفان فيرجسون (برايتون) – 5 أهداف

12- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 5 أهداف

12- البرازيلي دوجلاس لويز (أستون فيلا) – 5 أهداف.

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