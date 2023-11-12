الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 12

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي،فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مرور الجولة الـ 12.

وأحرز هالاند ثنائية في تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي ليرفع رصيده إلي الهدف 13 في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كما رفع محمد صلاح رصيده للهدف العاشر في المركز الثاني بعدما أحرز محمد صلاح ثنائية في فوز ليفربول أمام برينتفورد بالجولة الـ12 لمسابقة الدوري الانجليزي.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 12 

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 13 هدفا.

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2- محمد صلاح لاعب ليفربول: 10 أهداف.

3- سون هيونج مين لاعب توتنهام: 8 أهداف.

3- جارود بوين لاعب وست هام: 8 أهداف.

4- كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد: 7 أهداف.

5- أولي واتكينزلاعب أستون فيلا: 6 أهداف.

5-  بريان مبيومو لاعب برينتفورد: 6 أهداف. 


5- هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون: 6 أهداف.

5- دومينيك سولانكي لاعب بورنموث: 6 أهداف.

5- ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد: 6 أهداف.

5- نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي: 6 أهداف.

5- دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا: 5 أهداف.

 

 

وعلي صعيد متصل واصل مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

 

وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي 4-4 في قمة الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الانجليزي، ليحافظ علي الصدارة برصيد 28 نقطة ويليه ليفربول في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة  .

 

ترتيب الدوري الانجليزي 

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- إيفرتون 14 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- فولهام 12 نقطة
17- بورنموث 9 نقاط
18- لوتون تاون 6 نقاط
19- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
20- بيرنلي 4 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

نتائج الجولة الـ 12 للدوري الإنجليزي 
 

وولفرهامبتون 2-1 توتنهام هوتسبير 

كريستال بالاس 2-3 إيفرتون 

مانشستر يونايتد 1-0 لوتون تاون 

أرسنال 3-1 بيرنلي 

بورنموث 2-0 نيوكاسل 

برايتون 1-1 شيفليد يونايتد 

أستون فيلا 3-1 فولهام 

وست هام 3-2 نوتنجهام فورست 

ليفربول 3-0 برينتفورد 

تشيلسي  4-4 مانشستر سيتي 

وحقق ليفربول رقمًا تاريخيا في البريميرليج، عقب فوزه على برينتفورد، بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 12 للبريميرليج.

وسجل محمد صلاح، هدفين من ثلاثية الريدز، بينما سجل البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد فاز ليفربول بجميع مبارياته التسع على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، وكلها بفارق هدفين أو أكثر.


وأضافت الشبكة، أن هذه هي أطول سلسلة انتصارات للريدز على أرضه بأكثر من هدفين في تاريخ النادي، ليعادل رقمه من مايو إلى أكتوبر 1980.

بتلك النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال الثالث.

 

وجاء تشكيل ليفربول أمام برينتفورد كالتالي: 


في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: جاكبو، إندو واتارو، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.
 

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