الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

100 جثة تتحلل في الشوارع، تفاصيل كارثة إنسانية تضرب مجمع الشفاء الطبي (فيديو)

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

قال مدير عام  وزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم الاثنين، إن مجمع الشفاء الطبي عاجز عن دفن نحو 100 جثة تكدست في ساحة المشفى وتركت لتتحل هناك.

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وأشار إلى أن 36 من الأطفال الخدج- هو طفلٌ يُولَدُ قبل حلول الأسبوع 37 من الحمل وغير مكتمل النمو- في مجمع الشفاء يعانون من مضاعفات صحية خطيرة، إلى جانب  نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء من التحرك نحو منازلها.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بغزة،  أن الدبابات الإسرائيلية والقناصة يحاصرون مجمع الشفاء.

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وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنها فقدت التواصل مع طواقمها الذين يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي غرب قطاع غزة، وسط اشتباكات وقصف عنيف يدور حوله.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت الماضي، فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

وأكدت أنه  مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

 

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ويواصل  جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

 

 

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