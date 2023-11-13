الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد نائب الرئيس السابق، السيناتور الجمهوري تيم سكوت ينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي

تيم سكوت، فيتو
تيم سكوت، فيتو

قرر السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن سكوت عبر Fox News: "أنا أحب أمريكا اليوم أكثر مما أحببتها يوم 22 مايو، ولكن عندما أعود إلى ولاية أيوا، لن أكون مرشحا للرئاسة سأعلق حملتي، وأعتقد أن الناخبين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقا في أنهم يقولون لي: ليس الآن يا تيم".

انسحاب نائب الرئيس الأمريكي السابق

ونهاية الشهر الماضي، أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس قراره الانسحاب من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية،  قائلا "هذا ليس وقتي".

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وأوضح بينس في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري عقد في لاس فيجاس: "أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي بعد".

 وقال: "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي الرئاسية".

مايك بينس، فيتو

يبلغ مايك بينس‏، من العمر 64 عاما، وهو سياسي أمريكي، ومحام، شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب (2017 - 2021). كما شغل سابقا منصب حاكم ولاية إنديانا (2013 - 2017).

 الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024.

ولا يزال يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.

وكان جو بايدن قد أعلن في أبريل أنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه عن الحزب الديمقراطي.

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