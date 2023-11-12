أخبار الرياضة اليوم.. صن داونز بطلا للدوري الأفريقي.. وصلاح يواصل التألق في البريميرليج.. والأهلي خامس مونديال اليد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

توج صن داونز الجنوب أفريقي رسميا بلقب النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي على حساب الوداد 3-2 في مجموع اللقائين.

نهائي الدوري الأفريقي، وفاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2-0 المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وكان فريق الوداد فاز في مباراة الذهاب على صن داونز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وأحرز هدف صن داونز اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع، من متابعة لكرة ارتدت من يد يوسف المطيعي حارس مرمى الوداد، وسجل أوبري موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز بالدقيقة 53.

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استطاع الريدز إحراز هدفين خلال النصف ساعة الأولى ولكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

وسيطر الريدز على مجريات النصف ساعة الأولى ومنع لاعبي برينتفورد من الخروج من ملعبهم.

واستطاع محمد صلاح من إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 38 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

Advertisements

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 50، وأحرز صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 52، وأضاف جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من تمريرة تسيميكاس.

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على فريق الخليج السعودي بنتيجة (35-34)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الـ5 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح الخليج السعودي بنتيجة (16-14)، وذلك قبل أن ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (30-30)، وحسم الأهلي المباراة في الرميات الـ7 أمتار.

بهذه النتيجة ينهي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية محتلا المركز الخامس في الترتيب العام، فيما احتل الخليج السعودي المركز السادس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى مباراة المركز الخامس، بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة (35-25)، في أولى مواجهات تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر، وصل الخليج السعودي إلى مباراة المركز الخامس بعد الفوز على النجمة البحريني بنتيجة (27-24).

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال المصدر إن أحد أبرز الأسماء المطروحة لتدريب القلعة البيضاء هو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

وأشار المصدر أن هناك انقساما حول التعاقد مع بيتسو موسيماني بسبب تدريبه الأهلي سابقاَ.

وأضاف المصدر أن بعض المسئولين في الزمالك لا يريدون التعاقد مع موسيماني، بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع الزمالك والأهلي في الوقت الحالي.



الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي بأربعة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية عشرة من البريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز تشيلسي.

وتقدم مان سيتي بالهدف الأول عن طريق هالاند في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وتعادل تياجو سيلفا في الدقيقة 29 لصالح تشيلسي.

وأحرز ستيرلينج الهدف الثاني لفريق البلوز تشيلسي في الدقيقة 37.

وعادل اكانجي النتيجة بهدف ثاني للسيتي في الدقيقة 46.

واستطاع هالاند من إحراز الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 47 وتعادل جاكسون في الدقيقة 67

وخطف رودري هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 86، وتعادل بالمر من علامة الجزاء في الدقيقة 92.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأوضح المصدر أن الثنائي أحمد سليمان، وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة، المشرفين على الكرة، جهزا قائمة من المدربين لعرضها غدا على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يقام بنادي الزمالك.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم غدا قطع شوط كبير في ملف المدير الفني الأجنبي لنادي الزمالك.

وتابع المصدر أن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة اجتماع مجلس إدارة الزمالك غدا هو الإيطالي والتر ماتزاري، والويلزي كريس كولمان، وألكسندر سانتوس، مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي الحالي، والألماني أندريه برايتنرايتر.