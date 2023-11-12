الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يتعادل أمام تشيلسي 4-4 ويواصل صدارته للبريميرليج

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

الدوري الإنجليزي،  تعادل مانشستر سيتي أمام تشيلسي بأربعة أهداف لكل فريق  في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية عشرة من البريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز تشيلسي.

أهداف الـمباراة 

تقدم مان سيتي بالهدف الأول عن طريق هالاند في الدقيقة 25 من ركلة جزاء. 

وتعادل تياجو سيلفا في الدقيقة 29 لصالح تشيلسي. 

وأحرز ستيرلينج الهدف الثاني لفريق البلوز تشيلسي في الدقيقة 37.

وعادل اكانجي النتيجة بهدف ثاني للسيتي في الدقيقة 46. 

واستطاع هالاند من إحراز الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 47 وتعادل جاكسون في الدقيقة 67 

وخطف رودري هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 86، وتعادل بالمر من علامة الجزاء في الدقيقة 92.

 

 

 

تشكيل مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: إيدرسون 

خط الدفاع: والكر، أكانجي، دياز، جفارديول 

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين 

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز 

 

تشكيل تشيلسي 

حراسة المرمى: سانشيز 

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خط الدفاع: جيمس، ديساسي، سيلفا، كوكوريلا 

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، جالاجير 

خط الهجوم: بالمر، ستيرلينج، جاكسون 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12 

1- مانشستر سيتي 27 نقطة
2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
3- ليفربول 24 نقطة
4- آرسنال 24 نقطة
5- أستون فيلا 22 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
7- برايتون 18 نقطة
8- مانشستر يونايتد 18 نقطة
9- برينتفورد 16 نقطة
10- تشيلسي 15 نقطة
11- كريستال بالاس 15 نقطة
12- وست هام يونايتد 14 نقطة
13- نوتينغهام فورست 13 نقطة
14- وولفرهامبتون 12 نقطة
15- فولهام 12  نقطة
16- إيفرتون 11 نقطة
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- بورنموث 6 نقاط
19- بيرنلي 4 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 


ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية. 

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