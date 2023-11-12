الدوري الإنجليزي، ليفربول يفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة في البريميرليج

الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد

استطاع الريدز إحراز هدفين خلال النصف ساعة الأولى ولكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

وسيطر الريدز على مجريات النصف ساعة الأولى ومنع لاعبي برينتفورد من الخروج من ملعبهم.

واستطاع محمد صلاح من إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 38 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وأضاع محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 50، وأحرز صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 52، وأضاف جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من تمريرة تسيميكاس.

وجاء تشكيل ليفربول أمام برينتفورد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: جاكبو، إندو واتارو، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط

وفاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب.

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

ونال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آنج بوستيكوجلو، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي



ويواصل "السبيرز" تحت قيادة بوستيكوجلو مشواره الملفت في البريميرليج هذا الموسم إذ يتموقع حاليًا في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدّر.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها مدرب توتنهام بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالبريميرليج.

وحقق توتنهام خلال شهر أكتوبر 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.