كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في مونديال اليد

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الخميس أمام فريق برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على فريق النور السعودي بنتيجة (38-20).

مباريات اليوم في مونديال اليد

تنطلق اليوم الخميس مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بمشاركة 12 فريقا.

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وتقام اليوم المواجهات التالية:

كيلسي البولندي × سان فرانسيسكو - 11:15 صباحا

الكويت الكويتي × فوكس برلين الألماني - 1:30 مساء

ماجديبورج الألماني × كوينزلاند الأسترالي - 3:45 مساء

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 6 مساء

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

ويخوض الأهلي مباراتين في دور المجموعات موعدهم كالتالي:

الأهلي × النور السعودي - انتهت بفوز الأهلي

الأهلي × برشلونة الإسباني - الخميس 9 نوفمبر

الإمارات تستضيف كأس السوبر

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد رسميا عن استضافة منافسات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 9 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك حضورا جماهيريا مميزا من جانب الجالية المصرية في الإمارات.

منتخب مصر يلتقي ألمانيا وديا

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة قوية غدا الأحد أمام منتخب ألمانيا، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وكان المنتخب قد التقى المنتخب الألماني أمس الجمعة في مباراة ودية انتهت بالتعادل، وتقام غدا المواجهة الثانية والأخيرة، خلال معسكر منتخبنا المقام حاليا في ألمانيا.

منتخب كرة اليد يتعادل أمام ألمانيا

وتعادل منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 31-31، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في إطار استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لكأس أمم إفريقيا 2024 بمصر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-18، قبل أن يعود منتخب ألمانيا في النتيجة خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31-31.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب مصر حيث شهدت المباراة أداء قوي من منتخب المصري وسط غيابات قوية في قائمة الفراعنة أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد مع بعثة منتخب مصر لكرة اليد في ألمانيا حاليًا عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قد أعلن قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

قائمة منتخب كرة اليد

كريم هنداوي - محمد علي - محمد الطيار - إبراهيم المصري - مازن رضا - أحمد هشام سيسا - علي زين - محمد مجدي - عمر الفولي - يحيى الدرع - أحمد خيري - سيف الدرع - محسن رمضان - أكرم يسري - محمد سند - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.