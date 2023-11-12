انقسام داخل إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع موسيماني، اعرف التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال المصدر إن أحد أبرز الأسماء المطروحة لتدريب القلعة البيضاء هو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

بيتسو موسيماني

وأشار المصدر أن هناك انقساما حول التعاقد مع بيتسو موسيماني بسبب تدريبه الأهلي سابقاَ.

وأضاف المصدر أن بعض المسئولين في الزمالك لا يريدون التعاقد مع موسيماني، بسبب العلاقة الطيبة التي تجمع الزمالك والأهلي في الوقت الحالي.

وتابع علي أن بعض المسئولين في الزمالك يريدون التعاقد مع موسيماني لمعرفته بطبيعة الكرة المصرية والأفريقية خاصة أن الزمالك يريد تحقيق البطولة الكونفدرالية خلال الموسم الجاري لمصالحة الجماهير.

وواصل المصدر أن التعاقد مع مدرب أجنبي لا يعرف طبيعة الكرة المصرية والإفريقية قد يكلف الزمالك عدم حصد البطولات خلال الموسم الحالي.

وشدد أن الزمالك لم يحسم حتى الآن هوية المدرب ويدرس أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب من مدرسة مختلفة.

وقرر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو ‎موسيماني من منصبه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وفسخ الوحدة عقده مع موسيماني بالتراضي وتكليف أرنو بويتنويج بقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي بعد الرحيل عن أهلي جدة السعودي، يوم 18 يونيو الماضي، وحقق الفوز في 8 لقاءات وتلقى 6 هزائم خلال مسيرته في 14 مواجهة، ليحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات.

ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي على رادار الزمالك

وأشار المصدر داخل الزمالك إلى أن سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي أحد الأسماء المطروحة على مجلس إدارة الزمالك.

وتابع المصدر حديثه: "ألكسندر سانتوس ليس صاحب السيرة الذاتية القوية ولكنه ليس غريبًا على الكرة الإفريقية خاصة أن الزمالك يسعى لتحقيق الكونفدرالية لمصالحة الجماهير عن عدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

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وأشار المصدر أن ألكسندر سانتوس أحد الأسماء المطروحة لتدريب الزمالك ولكن لم يتم حتى الآن حسم اسم مدرب الزمالك الجديد.