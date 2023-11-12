الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، ملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك 

وأوضح المصدر أن الثنائي أحمد سليمان، وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة، المشرفين على الكرة، جهزا قائمة من المدربين لعرضها غدا على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يقام بنادي الزمالك

مدرب الزمالك الجديد 

وأشار المصدر إلى أنه سيتم غدا قطع شوط كبير في ملف المدير الفني الأجنبي لنادي الزمالك. 

وتابع المصدر أن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة اجتماع مجلس إدارة الزمالك غدا هو الإيطالي والتر ماتزاري، والويلزي كريس كولمان، وألكسندر سانتوس، مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي الحالي، والألماني أندريه برايتنرايتر. 

Advertisements

 

وشدد على أن الزمالك لم يحسم حتى الآن هوية المدرب ويدرس أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب من مدرسة مختلفة وسيتم عرضهم جميعا غدا في الاجتماع. 

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الزمالك مدرب الزمالك مدرب الزمالك الجديد اخبار مدرب الزمالك الجديد اجتماع مجلس إدارة الزمالك والتر ماتزاري كريس كولمان ألكسندر سانتوس أندريه برايتنرايتر

مواد متعلقة

انقسام داخل إدارة الزمالك بشأن التعاقد مع موسيماني، اعرف التفاصيل

صن داونز بطلا للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي على حساب الوداد

نهائي الدوري الإفريقي، صن داونز يتقدم بهدفين على الوداد بعد مرور 75 دقيقة

جلسة خاصة بين معتمد جمال وسامسون أكينيولا، اعرف التفاصيل

نهائي الدوري الإفريقي، موديبا يضيف الهدف الثاني لصن داونز في شباك الوداد

ملفات مهمة على طاولة مجلس إدارة الزمالك في اجتماع الإثنين.. حسم خليفة أوسوريو.. ونتيجة التحقيق مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفقد أول نقطتين في الدوري.. مدرب جديد على أعتاب الزمالك.. ووفاة نجم منتخب غانا

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

مخاوف الإدارة الأمريكية تتحقق، ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (فيديو)

الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 آلية إسرائيلية من قطاع غزة خلال 5 أيام

رد قوي من متحدث الرئاسة بشأن الضغوط الخارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء (فيديو)

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

لمرضى السكر، احذر هذه العادة تمنع وصول الدم للقدمين وتهدد بالبتر

الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية