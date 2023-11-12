الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة من مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي

يستقبل تشيلسي نظيره مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام مميزة من مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي

وحسم السيتي آخر 4 مباريات بين الفريقين في البريميرليج بالنتيجة ذاتها (1-0) فيما يعد الفريق الوحيد الذي فشل تشيلسي في التسجيل في شباكه أكثر من 4 مباريات متتالية في الدوري الممتاز هو نيوكاسل، وكان ذلك في 6 مباريات بين عامي 1913 و1919.

ويبحث تشيلسي عن تفادي التعرض لـ5 هزائم متتالية أمام خصم بعينه، وذلك للمرة الأولى منذ مسيرة من 7 هزائم متتالية أمام بلاكبرن بين عامي 1993 و1996.

Advertisements

وبإمكان السيتي أن يصبح أول فريق يحقق 4 انتصارات متتالية خارج أرضه في الدوري أمام تشيلسي، منذ أن حقق ليدز يونايتد 6 انتصارات على ملعب ستامفورد بريدح بين عامي 1973 و1991.

حقق تشيلسي 3 انتصارات من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري، بعد مسيرة من انتصارين فقط في 18 مباراة قبلها.

ويستهدف تشيلسي تفادي التعرض لتسع هزائم على أرضه في الدوري في عام ميلادي واحد، وذلك للمرة الأولى منذ 1986.

وحقق تشيلسي انتصارا واحدا على ملعبه في آخر 13 مباراة خاضها في الدوري، وكان ذلك على حساب لوتون تاون في شهر أغسطس/آب الماضي.

وفشل تشيلسي في التسجيل في 9 مباريات من أصل 18 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري هذا العام، من بينها (3 من آخر 4 مباريات).