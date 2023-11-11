الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكمًا لمباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكمًا لمباراة الفريق أمام سوار الغيني في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي في كوت ديفوار.

ويعاون أبونجيل توم في إدارة المباراة كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع.

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واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقبًا للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقبًا للحكام.

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال ستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.