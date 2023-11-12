أخبار مصر اليوم.. إحباط محاولة اختراق موقع شركة ميناء القاهرة الجوي.. موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. وخريطة أمطار الغد

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نقدمها لكم خلال النشرة التالية:

توافق مصري نرويجي على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى غزة بشكل فوري

توافقت مصر والنرويج على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري واحترام القانون الدولي.



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول متابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد خفيفة ورعدية على القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر وسيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تكون كثيفة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

غلق باب التقديم لوظائف صندوق ابنية المحاكم والشهر العقاري 15 نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري غلق باب التقديم لعدد من الوظائف بالتعاقد التي أعلنت عنها الهيئة بداية الشهر الجاري

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة لعدد من الوظائف وبدء التقديم في 1 نوفمبر الجاري وسيتم إغلاق باب التقديم 15 نوفمبر الجاري وتضمنت الوظائف ما يلي:



وشمل وصف الوظيفة ما يلي: حماية ملكية عامة من أى عملية تخريب أو سرقة وما شابه فهو المسئول فى الدرجة الأولى عن توفير الاستقرار والأمن والحماية للملكية المسئول عنها.

إحباط محاولة اختراق موقع شركة ميناء القاهرة الجوي

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى عن إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الاجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التأكد من جاهزية الموقع للعمل مرة أخرى ومن المتوقع ان يعود الى العمل بشكل طبيعى مع نهاية اليوم.

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، لتكريمه لنبوغه العلمى، والتحاقه للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط.

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال استقباله الطالب، أن الدولة حريصة على رعاية النابغين ودعم الطلاب المتفوقين علميًا في مختلف المجالات، وتحفيز ذوي المهارات والقدرات الخاصة؛ وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية، مؤكدا أن الاستثمار في هذه المواهب الفريدة يمثل خير استثمار في رأس المال البشري.

تفاصيل مكالمة قرينة الرئيس السيسي وأمينة أردوغان





تلقت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيًا من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف مهندس بوزارة الري





قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي .

يوفر 6 آلاف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق إنشاء مجمع صناعة السيارات في بورسعيد



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"، وذلك بين: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عبر محركات البحث المختلفة عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بداية من 14 يناير 2024، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) الثلاثاء 9 يناير 2024.