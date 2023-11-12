الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

موعد اختبارات المقبولة تظلماتهم بمسابقة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات،فيتو

بعد أتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

يتساءل العديد من المتقدمين في المسابقة والذين تم قبول تظلماتهم عن مواعيد عقد الاختبارات الإلكترونية.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

ومن المقرر أن يخوض المتقدمون الذين تم قبول تظلمهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يوم السبت المقبل.

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محاور الاختبارات الالكترونية 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

 

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

 

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

 

 

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

 

 

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

 

 

 

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

خطوات الاستعلام عن النتيجة 

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

 

1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

 

 

 

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

 

 

 

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

 

 

 

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

 

 

 

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

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