تفاصيل مكالمة قرينة الرئيس السيسي وأمينة أردوغان

تلقت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيًا من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصةً على الصعيد الإنساني، وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد، حيث استعرضت قرينة الرئيس الجهود المصرية في هذا الصدد، لا سيما ما يتعلق بتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، وتسخير كافة موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

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وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كما القى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية هدفت إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

وجاءت مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية

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