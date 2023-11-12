الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

لاعبتان من نادي الجمالية بالدقهلية تشاركان في بطولة العالم لكرة الطائرة جلوس

جانب من المشاركات،فيتو
جانب من المشاركات،فيتو

شاركت اللاعبتان زينب فوزي وهوانم حليم من فتيات نادي الجمالية للألعاب المائية والرياضية، وضمن المنتخب المصري في بطولة العالم لكرة الطائرة جلوس، بالإضافة إلى الكابتن سلمي محسن ضمن طاقم التحكيم في البطولة، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون 19 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

كما شارك في البطولة  19 دولة هى: الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ينظم البطولة الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

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تأتي مشاركة فتيات نادي الجمالية للألعاب المائية والرياضية في بطولة العالم لكره الطائرة جلوس، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة،الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد حامد صقر مدير إدارة شباب الجمالية.

 

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