أجواء مبهجة في قرعة الحج 2024 بمديرية أمن الدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “مشتاقين لزيارة بيت الله الحرام.. أجواء من الفرحة والسعادة في قرعة الحج موسم 2024 بمديرية أمن الدقهلية”.

حيث أعلنت مديرية الأمن في الدقهلية عن أن عدد المتقدمين للحج هذا العام 3907 وجاء عدد الفائزين الفائزين 1029 تم الإعلان عنهم.

وأوضح أمن الدقهلية أن الاحتياطي لقرعة الحج بلغ عددهم هذا العام 515 احتياطيا، وأن عدد كبار سن 31 من إجمالي 1029 تم الإعلان عنهم.

حيث شهدت اليوم الأحد محافظة الدقهلية إجراء القرعة العلنية للحج بمديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة

تم إعلان نتيجة قرعة الحج بأمن الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية.

وقدم "مختار" التهنئة القلبية للفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وتمنى حظا سعيدا لغير الفائزين في العام المقبل، وطالب الجميع الدعاء لمصر برفع البلاء والوباء عنها وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

وأشار " المحافظ " إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، ومن بينها قرعة الحج الذي يعد احتفالًا سنويًا في الأراضي المقدسة.

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ومن جانبه أكد "مدير أمن الدقهلية" أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، وقدم التهنئة للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحجاج لهذا العام 2024 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 3,907 متقدما.

وإجمالي تأشيرات مديرية الأمن 1029 تأشيرة، وعدد تأشيرات كبار السن 3% بإجمالي 31 تأشيرة، ويتم إجراء القرعة لعدد 998 مواطن، ونسبة الاحتياط 50 % 515 مواطن

وكشفت وزارة الداخلية عن أن أهم الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم في قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية كالتالي:

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- نموذج من طلب الحج الورقي.

- تقديم جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لـ 6 أشهر مقبلة، وفي حال عدم سريانها يتم رفض الطلب.

- بيان بالحالة الصحية الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة، مع تحديد نوع المرض «إن وجد».

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا والتي تم الحصول عليها مع الجرعة التنشيطية المعتمدة «كوفيد – 19».

كما أن وزارة الداخلية خصصت عدة محافظات في كل محافظة معاد مخصص لها ومن المقرر أن تبدأ قرعة الحج ستبدأ يوم 11 نوفمبر الجاري 2023 على مدار أسبوع.