الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شفط تجمعات مياه الأمطار في الدقهلية

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار في المنصورة، فيتو

 تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية جهودها في أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بمدينة المنصورة وبعض المدن منذ مساء أمس وحتى اليوم من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي..

وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط أمطار، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن..

Advertisements

ففي محافظة الدقهلية وعقب سقوط الامطار مساء امس بمدينة المنصورة وعدد من مدن المحافظة وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه فقد استمرت اعمال شفط وكسح مياة الامطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمركز.. 

وأكد " مختار" أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

والجدير بالذكر انه قد تعرضت مدينة المنصورة  وعدد المدن والقرى مساء أمس بمحافظة الدقهلية لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وقد تم على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة السادة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء وفي ذات السياق تتواصل اعمال تسليك بالوعات الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.. 

هذا وقد أكد"مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة..

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال  بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

الإستعداد القصوي الأجهزة التنفيذية الأمطار الخفيفة والمتوسطة الدكتور ايمن مختار الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المراكز والمدن والاحياء أيمن مختار محافظ الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف مياه الأمطار في الدقهلية

مواد متعلقة

إجراء قرعة الحج فى مديرية أمن الدقهلية (صور)

محافظ الدقهلية يستقبل وفد مشيخة الأزهر الشريف

فوز 1029 طلبا في قرعة الحج بمديرية أمن الدقهلية (فيديو وصور)

صحة الدقهلية: منشآت الرعاية الأساسية تستقبل 800 ألف مواطن خلال أكتوبر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عامًا

من يتولى قيادة وإدارة غزة؟ الأمين العام للأمم المتحدة يكشف الحكام الأفضل للقطاع

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر أجهضت خطة نتنياهو الشيطانية

إحباط محاولة اختراق موقع شركة ميناء القاهرة الجوي

عثمان محمد علي، أصيب بجلطة أثناء التصوير في 2022، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما هذا العام

80 رهينة من النساء مقابل أسيرات، تفاصيل صفقة منتظرة بين إسرائيل وحماس

صن داونز يسيطر على جميع الجوائز الفردية لبطولة الدوري الأفريقي

غلق باب التقديم لوظائف صندوق ابنية المحاكم والشهر العقاري 15 نوفمبر

Advertisements

منوعات

المزيد

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

SNL يقدم مسرحية ساخرة عن مذكرات بريتني سبيرز (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

بالأسعار، طرح أراضي تعليمية بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

دعاء المطر، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية