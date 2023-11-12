شفط تجمعات مياه الأمطار في الدقهلية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية جهودها في أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بمدينة المنصورة وبعض المدن منذ مساء أمس وحتى اليوم من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي..

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط أمطار، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن..

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ففي محافظة الدقهلية وعقب سقوط الامطار مساء امس بمدينة المنصورة وعدد من مدن المحافظة وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه فقد استمرت اعمال شفط وكسح مياة الامطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمركز..

وأكد " مختار" أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

والجدير بالذكر انه قد تعرضت مدينة المنصورة وعدد المدن والقرى مساء أمس بمحافظة الدقهلية لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وقد تم على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة السادة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء وفي ذات السياق تتواصل اعمال تسليك بالوعات الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة..

هذا وقد أكد"مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة..

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.