مصرع شخص إثر انهيار عقار فى مصر القديمة

لقى شخص مصرعه، إثر انهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار في نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية والاسعاف الى مكان البلاغ.

وفرض كردون أمنى فى موقع انهيار العقار وجرى البحث اسفل الانقاض عن الضحايا فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

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وانتشلت قوات الحماية المدنية جثة شخص وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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