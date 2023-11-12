الأحد 12 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة العامة تحيل 3 أشخاص فى واقعة حفل المنصورية للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة،فيتو
النيابة العامة،فيتو

أمرت النيابة العامة بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ «حفل المنصورية»  بتهمة نشر أخبار كاذبة.

 

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة فى حفل المنصورية بتهمة نشر أخبار كاذبة
 



كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشـقـوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم. 

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وأمرت النيابــة الـعـامــة بضبط مرتكــبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه. 

وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك علي خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

 وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة
وحين علموا بكذبها، حذفوها. 

 وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

 

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حفل المنصورية المنصورية طريق المنصورية بالجيزة النيابة العامة

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