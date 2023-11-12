سماع دوي إطلاق نار في تل أبيب

غزة الآن، أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية فى سوق سارونا فى تل أبيب، مما أثار حالة من الذعر فى المدينة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن شهود عيان أكدوا سماع صيحات باللغة العربية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد هرعت قوات الاحتلال إلي موقع الحادث، ولم تتضح حتي الآن أي تفاصيل عن الواقعة.

تظاهر الآلاف وسط تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسري

ومساء أمس، اندلعت تظاهرات حاشدة بالآلاف، وسط تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

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وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولًا"، و"خلاص الأسرى الآن". ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

مفاوضات إطلاق الرهائن بوساطة عربية وأمريكية

من ناحية اخرى أكدت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مفاوضات إطلاق الرهائن دخلت مرحلة متقدمة نسبيًّا بوساطة عربية وأمريكية.

وأضافت: أنه بموجب الصفقة التي تتبلور لتبادل الأسرى ستُفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود، لافته إلى أن حركة حماس تطالب بإدخال الوقود وفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الموافقة على صفقة تبادل الأسرى.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قواته تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وأدعى متحدث جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن حركة حماس فقدت سيطرتها على شمال القطاع والفلسطينيون يتوجهون إلى جنوب وادي غزة.