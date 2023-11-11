إجراء جديد ضد وزير إسرائيلي هدد باستخدام قنبلة نووية لـ ضرب غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتخذ إجراءً جديدًا ضد وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي هدد باستخدام السلاح النووي في قطاع غزة.



إيقاف وزير التراث الإسرائيلي بسبب تصريحاته باستخدام النووي

وقال مكتب نتنياهو في البيان الصادر عنه اليوم السبت: "إن الوزير الإسرائيلي لن يشارك في جلسة مجلس الوزراء غدًا، بعد إيقافه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه، أنه تم إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.

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ومن جانبها أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها عن الهجوم على غزة، جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل للوزير الإسرائيلي، حيث قال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وسارع نتنياهو عقب هذا التصريح، إلى التنصل من كلام إلياهو، قائلًا في بيان صادر، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.



وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.



رد نتنياهو على وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وقال نتنياهو، في حديثه الأحد، إن تصريحات وزير التراث، عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.



وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرًا إسرائيليًّا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.