انتفاضة أوروبا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.. تظاهرات تدعم فلسطين في لندن وباريس وبرلين.. والشرطة البريطانية تتصدى لداعمي دولة الاحتلال (فيديو وصور)

خرج آلاف الأوروبيون، اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة دعما للفلسطينيين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، ويأتي ذلك ردًّا على الرواية الإسرائيلية المزيفة التي تروج للدعم الأوروبي في الحرب على القطاع.



وشهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية خروج مظاهرات دعمًا للفلسطينيين وتنديدًا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل، وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تدين الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.



وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال، خاصة ضد المستشفيات.



خروج 300 ألف متظاهر في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

اندلعت تظاهرة حاشدة مساء اليوم في العاصمة البريطانية " لندن" مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونزل مئات الآلاف من البريطانيين إلى شوارع لندن لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.



وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".



احتجاجات غاضبة في بريطانيا دعما لفلسطين

بدورها، كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت سلمية. وذكر بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.



ومن جهتها وفي بيان صادر عنها، ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.

🚨#BREAKING: Counter protestors have broke through police lines and entered Parliament square in London: Riot police are completely outnumbered; The pro Palestine group will also arrive here in a few hours. pic.twitter.com/xGXPqLU5gT — World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 11, 2023

قالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.



وقالت الشرطة في بيان: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".



كما أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال مجموعة كبيرة من نشطاء اليمين المتطرف، وسط العاصمة لندن، خططوا لمهاجمة المشاركين في المسيرة الحاشدة الداعمة لدولة فلسطين المحتلة، والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال فى غزة.

اعتقال مجموعة من اليمينيين في لندن

وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه تم اعتقال 82 شخصا في شارع تاشبروك بيمليكو، لمنع الإخلال بالسلامة.

وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كان هؤلاء أعضاء في مجموعة كبيرة من المتظاهرين المعارضين الخاضعين للمراقبة والذين كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج الرئيسي المؤيد لفلسطين".



وشددت الشرطة البريطانية على أنها "ستستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة لتجنب الاضطرابات التي من المحتمل أن تحدث في هذه الحالة".



وفي وقت سابق، منعت الشرطة أيضا مجموعة كبيرة من النشطاء اليمينيين في شارع بريدج، الذي يقع على طول طريق المسيرة التي يشارك فيها أكثر من 300 ألف شخص بحسب تقديرات الشرطة.

تظاهرات بروكسل تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

انطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وتجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

وتضم التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

🇵🇸🚨Live from Brussels Belgium demonstration in solidarity with #Gaza and against the ongoing aggression against Gaza.



📢It's a palestine march not a hate march. #Gaza #CeasefireInGazaNOW pic.twitter.com/Bwi57BtFS3 Advertisements November 11, 2023

تظاهرات في ألمانيا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

كما شهدت العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم السبت تجمعات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

ورصدت تقارير إخبارية مقاطع مصورة حشود ضخمة تجوب الشوارع في ألمانيا تضامنًا مع الفلسطينيين، ورفضا للإبادة الجماعية داخل قطاع غزة.

‼️مشاهد من حشود ضخمة تجوب الشوارع في ألمانيا تضامنًا مع قطاع غزة 🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/r1L3YJMbBG — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) November 11, 2023

مظاهرات داعمة للفلسطينيين في فرنسا

كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوردو أيضا مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة طالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وقد انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين انطلاق التظاهرة من ساحة النصر في مدينة بوردو.

وهتف المشاركون الذين جابوا شوارع المدينة عبارات: "غزة.. غزة، بوردو تقف معك!".

"Gaza, Gaza, Bordeaux est avec toi", des centaines de manifestants à #Bordeaux en soutien à la #Palestine défilent dans le calme ce samedi 11 novembre 🎥Quentin Trigodet pour France 3 Aquitaine pic.twitter.com/JiWhoWtWxz — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) November 11, 2023

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحيته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع أعداد الشهداء لـ أكثر من 11100 فلسطيني بينهم ما يزيد على 8000 طفل وامرأة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومية بغزة: أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئيًّا.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن أكثر من 21 مستشفى من أصل 35 توقفت عن الخدمة في غزة.

مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه اليوم: "إن الوقود نفد في مستشفى القدس ومعظم الخدمات توقفت.. ونواجه صعوبة في الوصول إلى الأطقم الطبية بمستشفى القدس".



ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم: "إن 39 طفلًا مهددون بالموت بسبب عدم إدخال الوقود للمستشفيات".

وكما أعلن المسؤولون عن مستشفيات غزة أن منظمات الأونروا والصحة العالمية اعتذرتا عن تقديم أي خدمات في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت خلال شهر من حربها على قطاع غزة الفقير والمحاصر من الأطفال، بما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في 22 صراعًا مسلحًا حول العالم خلال 4 سنوات.

وصرحت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، رولا دشتي، بأن دولة الاحتلال قتلت 4300 طفل فلسطيني في ما يزيد قليلًا على 4 أسابيع.

عدد شهداء غزة من الأطفال منذ بدء طوفان الأقصى

وأضافت أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في الصراعات المسلحة في 22 بلدًا حول العالم منذ عام 2020.

وعلى سبيل المقارنة، تقول الحكومة الأوكرانية إن 510 أطفال أوكرانيين قتلوا في الحرب مع روسيا، لكن هذا العدد سقط على مدار 19 شهرًا.

وتقول مؤسسات حقوقية إن الغارات الإسرائيلية تقتل في المعدل طفلا فلسطينيا كل 7 دقائق، في رقم غير مسبوق في التاريخ المعاصر.



ووفقا للصحة الفلسطينية، فإن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها العسكري، وإن مستشفيات غزة يواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

محاصرة المستشفيات في قطاع غزة

وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة أمس الجمعة، إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.