الأحد 12 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فنانون من أجل فلسطين، هدى كمال: 20% من حصيلة بيع لوحات المعرض لصالح فلسطين

جاليرى الآرت كافيه،
جاليرى الآرت كافيه، فيتو

تحت عنوان "فنانين من أجل فلسطين" افتتح جاليري الآرت كافيه موسم الخريف بمعرض يضم العديد من الفنانين يعرضون أكثر من ١٠٠ لوحة فنية، بقاعة عرض الجاليري بالمعادي وبحضور العديد من المهتمين بالحركة التشكيلية في مصر.

وقالت الفنانة هدى كمال مؤسسة جاليري الآرت كافيه وأحد المشاركين في المعرض "قررت إدارة الجاليري والفنانين المشاركين التبرع بـ ٢٠% من إجمالي مبيعات اللوحات الفنية المعروضة لصالح الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث سيتم توجيه حصيلة المبيعات إلى الهلال الأحمر المصري للتصرف فيها بمعرفته في تقديم المساعدات اللازمة لأهالينا في غزة".

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ومن جانبه قال الفنان التشكيلي الدكتور إسلام الريحاني المشرف علي المعرض واحد العارضين "الفن هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن تضامنا الإنساني مع كل محتاج خاصا اخواتنا في فلسطين".

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين المحترفين الذين يقدمون أعمال تمثل مختلف المدارس الفنية من تجريبية وتجريدية، منهم من شارك في العديد من المعرض المحلية والإقليمية، ومن الفنانين المشاركين الإعلامية هالة فوزي، بريهان سالم، دينا بركات، هيدي خالد، سميحة فارس، ليلي عزمي، سلمى محمد، هدى شوقي، رانيا منصور، أشرقت علام، مها محمود، ناهد سامي، أروى الغنيمي، يسرا أمين، دينا صبحي وجينا جمال مروة سمير وآخرين.

الفنانه هدي كمال جاليري الآرت كافيه فلسطين الإعلامية هالة فوزي قطاع غزة الفن التشكيلى فنانين من أجل فلسطين

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