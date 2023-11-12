فقد وعيه أثناء مباراة بالدوري الألباني، وفاة اللاعب الغاني رافائيل دوامين (فيديو)

في صدمة جديدة، لجماهير كرة القدم، توفي اللاعب الغاني رافائيل دوامين، البالغ من العمر 28 عاما، بعد أن فقد وعيه أثناء مباراة كرة قدم في الدوري الألباني.

فقد وعيه في الدقيقة 24

وفقد دوامين وعيه أثناء مباراة فريقه "إغناتيا" ضد "بارتيزاني"، في الدقيقة 24 من الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألباني، وتوفى لاحقا في المستشفى.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League.



RIP to him pic.twitter.com/5rWgiZMIIc — Saddick Adams (@SaddickAdams) November 11, 2023

كان دوامين قد بدأ اللعب لصالح نادي "إغناتيا" هذا العام، كما لعب سابقا لصالح أندية سويسرية ونمساوية ودنماركية وإسبانية، كما لعب 8 مباريات لصالح منتخب بلاده سجل خلالها هدفين، كان آخرها في 9 أغسطس 2018.

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