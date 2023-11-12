الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

فقد وعيه أثناء مباراة بالدوري الألباني، وفاة اللاعب الغاني رافائيل دوامين (فيديو)

رفائيل دوامين، فيتو
رفائيل دوامين، فيتو

 في صدمة جديدة، لجماهير كرة القدم، توفي اللاعب الغاني رافائيل دوامين، البالغ من العمر 28 عاما، بعد أن فقد وعيه أثناء مباراة كرة قدم في الدوري الألباني.

فقد وعيه في الدقيقة 24

وفقد دوامين وعيه أثناء مباراة فريقه "إغناتيا" ضد "بارتيزاني"، في الدقيقة 24 من الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألباني، وتوفى لاحقا في المستشفى.

كان دوامين قد بدأ اللعب لصالح نادي "إغناتيا" هذا العام، كما لعب سابقا لصالح أندية سويسرية ونمساوية ودنماركية وإسبانية، كما لعب 8 مباريات لصالح منتخب بلاده سجل خلالها هدفين، كان آخرها في 9 أغسطس 2018.

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جماهير كرة القدم اللاعب الغاني رافائيل دوامين الدوري الألباني مباراة كرة قدم نادي إغناتيا

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