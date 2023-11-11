حبس القائمين على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنيا

أمرت النيابة العامة بحبس القائمين على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام شخصين؛ بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكن أحدهما بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (4 فرد محلى – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.