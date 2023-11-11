هربا من سداد الدين، سيدة تنهي حياة صديقتها بماسورة حديد في المطرية

أقدمت سيدة على قتل صديقتها بسبب تعثرها في سداد ديونها في المطرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.



وتوصلت التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.



وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت راسها ولاذت بالفرار.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.