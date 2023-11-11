السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

هربا من سداد الدين، سيدة تنهي حياة صديقتها بماسورة حديد في المطرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدمت سيدة على قتل صديقتها بسبب تعثرها في سداد ديونها في المطرية.

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تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.


وتوصلت التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.


وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت وجود الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسها ثم استلت قطعة حديد وهشمت راسها ولاذت بالفرار.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة النيابة العامة دائرة قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة العثور على جثة سيدة

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