مقتل مزارع وإصابة شقيقه بسبب خلاف على قطعة أرض بأسيوط

لقى مزارع مصرعه وأصيب شقيقه بعد قيام مزارع بإطلاق النار عليهما بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بأسيوط وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع "توفى إثر إصابته بطلق نارى"، وشقيقه "مصاب بطلق نارى"، مقيمان بدائرة المركز).

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم (مزارع) بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته ووفاة شقيقه لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.