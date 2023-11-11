السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حادث سير بتسبب في إقالة وزير الدفاع الكرواتي

وزير الدفاع الكرواتي،
وزير الدفاع الكرواتي، فيتو

أقيل  وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش من منصبه إثر حادث سير أصيب فيه بجروح بالغة وأودى بحياة سائق السيارة التي اصطدم بها.

 

ووقع الحادث عندما اصطدم الوزير الكرواتي  الذي كان يقود سيارته الشخصية، بشاحنة صغيرة أثناء مغادرته بلدة فينكوفسي، على بعد 270 كيلومترا شرق العاصمة زغرب صباح السبت.

 

وقدم رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش تعازيه لأسرة سائق السيارة الذي توفي في الحادث، وقال إنه أعفى الوزير بانوزيتش من مهامه كوزير للدفاع.

 

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وأضاف: "لقد علمتم بظروف الحادث ونعبر عن أسفنا وقلقنا إزاء الوضع الصحي للوزير الذي أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح بالغة".

 

وكان الناطق باسم الحكومة ماركو ميليتش، قال في وقت سابق إن بانوزيتش أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس، مضيفا أن حياته "لم تعد في خطر" بحسب الأطباء.

 

وبانوزيتش الذي ولد عام 1979 كان يتولى حقيبة الدفاع منذ عام 2020.  

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