تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو وتطالبه بتقديم استقالته (فيديو)

حاصر مئات المتظاهرين، مساء اليوم، السبت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطالبينه بتقديم استقالته من منصبه.

مطالبات لنتنياهو بتقديم استقالته

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المئات تظاهروا أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية جنوب حيفا، مطالبين باستقالته.



وعلق المتظاهرون لافتات ضخمة أمام المنزل، كتب عليها، من بين أمور أخرى: ارحل الآن.. و"كيف لم تعرف شيئًا؟"، في إشارة إلى هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

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كما علق المتظاهرون صور الأسرى والمختطفين في غزة أمام منزل نتنياهو مطالبين بإطلاق سراحهم.

في المقابل، وصل العشرات من اليهود المتشددين إلى مكان التظاهرة، ومعهم مكبرات الصوت، وبدأوا في تشغيل الموسيقى. وتدخلت قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وفصلت بين الجانبين.

تظاهرات بالآلاف وسط تل أبيب

كما اندلعت تظاهرات حاشدة بالآلاف مساء اليوم السبت وسط تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.



وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بـ "ساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولًا"، و"خلاص الأسرى الآن".

ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

من ناحية اخرى أكدت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مفاوضات إطلاق الرهائن دخلت مرحلة متقدمة نسبيًّا بوساطة عربية وأمريكية.

صفقة إسرائيل مع حماس

وأضافت: أنه بموجب الصفقة التي تتبلور لتبادل الأسرى ستُفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود.



مطالب حركة حماس

ولفتت إلى أن حركة حماس، تطالب بإدخال الوقود وفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الموافقة علي صفقة تبادل الأسرى.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قواته تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ بقطاع غزة.





سيطرة حركة حماس على شمال غزة

وادعى متحدث جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أن حركة حماس فقدت سيطرتها على شمال القطاع والفلسطينيون يتوجهون إلى جنوب وادي غزة.





حصار جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء

وتابع زاعمًا: نحن لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة ونقاتل مقاتلي حماس في المنطقة، لا نهاجم المستشفى وسنواصل السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبًا، والصاروخ الذي سقط ضل طريقه أطلقته حماس.





عملية جيش الاحتلال لإعادة الأسرى

وأكد: عملية إعادة المخطوفين والأسرى الإسرائيليين معقدة وستأخذ وقتًا ولكننا لن نترك أي فرصة لإعادتهم، لافتًا إلى أن هناك مجهودًا استخباراتيًّا لمعرفة أماكن وجود الأسرى ومن يحتجزونهم.





العملية البرية في غزة

وأضاف: نحتاج إلى مزيد من الوقت للعمل العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، خاصة أن أنفاق حماس تحت الأرض مُحكمة.

وكرر مزاعمه، قضينا على مخرب كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة.





قتلى جيش الاحتلال

وأكد: أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي هو 361.

