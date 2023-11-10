نتنياهو: الهجوم ضد حماس استغرق وقتا أطول مما كنا نأمل

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر ضد "حماس" استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.

240 أسيرا إسرائيليا لدى حماس

وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والرهائن لدى حماس".

وسبق لنتنياهو، أن رفض أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والذين تقول إسرائيل إن عددهم نحو 240 شخصا.

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قتلى ومصابو جيش الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحية أخرى، كشفت تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت التقرير العبري: "أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة

وأضافت أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

أطلقت عناصر المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تم اعتراض عدد من الصواريخ في سماء تل أبيب.

حصار الدبابات الإسرائيلية للمستشفيات في قطاع غزة

وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم، أن دولة الاحتلال قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، لافتا إلى أن الدبابات الإسرائيلية وصلت حاليا إلى محيط مربع المستشفيات في المدينة.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق السلوك الإسرائيلي بإكمال "المحرقة" التي بدأها في غزة منذ 35 يومًا، في إشارة منه إلى الحملة العنيفة على القطاع، مشيرا إلى أن الحصار الإسرائيلي استهدف مربع المستشفيات الذي يضم "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضا"، كما قطع عنهم الكهرباء.

وأضاف أن تلك المنطقة تضم العديد من المدارس والمباني السكنية، مؤكدا أن التوغل الإسرائيلي في تلك المنطقة خلّف أكثر من 6 آلاف نازح، لافتا إلى أن قوات الاحتلال طالبت بإخلاء المنطقة من النازحين.

تضرر أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة

وأضاف المكتب أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كليا 40 ألف وحدة سكنية.

كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها ملياري دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حوالي 9500 صاروخ أطلق على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تم اعتراض معظمها، لكنه أكد أن عددها "تراجع بشكل كبير" منذ أكتوبر وبدء العمليات العسكرية البرية في القطاع.

كذلك، استهدف القصف الإسرائيلي اليوم مبنى العيادات الخارجية داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

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