صوت غزة من القاهرة، تفاصيل مؤتمر مجلس القبائل العربية لدعم الفلسطينيين

الهجوم البرى على غزة، عقدت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية مؤتمرا تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم الفلسطينيين في غزة، بحضور عددا من النواب والقوى السياسية المصرية.

نقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وقوفها وكامل قيادات الحزب صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل قراراتها بشأن دعم القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري، منوهة إلي رفض الشعب المصري التهجير القسري للفلسطينيبن وتصفية القضية على حساب مصر.

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مؤتمر القبائل العربية، فيتو

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر على هامش مشاركتها ووفد من قيادات وكوادر الحزب فى مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة "، موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة" لا أحد يمكنه المزايدة على دعم مصر للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين فى الحصول على حقوقهم التاريخية المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة.

ووجهت رئيس حزب مصر أكتوبر رسالة شديدة اللهجة للمجتمع الدولية والمنظمات الأممية لسرعة للتدخل ومواجهة الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل، وفرض عقوبات دولية على انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونددت بالموقف المتخاذل من المجتمع الدولي والذي غض بصره عن جرائم قوات الاحتلال فى قطاع غزة، مشيرة إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي القاها صباح اليوم فى القمة العربية الإسلامية فى الرياض وتحذيره من طول أمد الصراع مما ينذر بعواقب وخيمة بالمنطقة، مشيدة بكلمة سيادته التي كشفت حجم وخطورة تصاعد الصراع.

جانب من المؤتمر، فيتو

إسرائيل تخرق القانون الدولى أمام العالم بلا رادع

فلسطين، وأدان طارق عبد العظيم ممثل عن حزب حماة الوطن، الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، مؤكدا أن اسرائيل تخرق القانون الدولى بلا رادع وتبني المستوطنات، وتصادر أراضي الفلسطينيين وتقتل حق الشعوب والمواطنين في فلسطين دون رادع أو توقف.



وأضاف القيادى بحماة الوطن فى مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة، أن إسرائيل تدمر المدارس والمستشفيات بدون رادع ويقتلون النساء والأطفال بكل ندالة، في مشهد مرعب لم ير العالم قبلة ويقف العالم مكتوف الأيدى تجاه تلك المجزرة.



وأكد عبد العظيم أن حزب حماة الوطن يدعم الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من قرارات وأمور يراها مناسبة للدفاع عن الأمن القومى المصرى، والعمل على اجهاض المخطط الصهيونى بتفريغ القضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن الرئيس السيسى أدرك حجم المخاطر وأعاد بناء الجيش المصري لحماية الأمن القومى المصري والعربي، وتابع قائلا أنه القائد الذي رفض كل الضغوط على مصر من اجل تهجير أهالى غزة إلى سيناء.



وقال إن حزب حماة الوطن يقف خلف القيادة المسلحة في الدفاع عن الوطن، كما يؤكد الحزب تقديم الدعم الكامل لأهالى فلسطين، فمصر تكبدت آلاف الشهداء من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

مجلس القبائل العربية لدعم غزة

وقال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إننا نتحدث اليوم باسم مجلس القبائل المصرية، ونرحب بكل الحضور في مؤتمر نصرة غزة من القاهرة، ونؤكد أننا لن نتأخر عن دعم فلسطين منذ عام ١٩٤٨، وندين ما يحدث الآن من مواقف صعبة للغاية في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل.

وأضاف أن الشعب المصري لم يتأخر أبدًا في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا:"نحن نعلم مخطط التهجير الذي كانوا يسعون إليه في ١٩٤٨، والشعب المصري وقياداته لن يسمحوا بالمساس بأرض مصر"



ولفت إلى أن أبناء القبائل قدموا العديد من الجهود والمساعدات من قوافل ومساعدات، ومصر لن تتأخر عن دعم أبناء الشعب الفلسطيني وتقدم لهم كل الدعم والمساندة.



جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطينى

وقال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاحتلال الصهيوني يمارس حالة من الإبادة للشعب الفلسطينى، ورأينا هذا جميعا أمام مرأى ومسمع العالم.

وأضاف خليل فى كلمته بمؤتمر نصرة غزة من القاهرة: نؤمن أن السلام يجب أن يكون الهدف الكبير الذي نبحث عنه جميعا وأن يقوم ذلك على العدل ولن يحدث ذلك إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية.



واستكمل: إن مشاهد الإبادة الجماعية وقتل المدنيين من الشعب الفلسطيني يهدد عملية السلام في المنطقة ويؤجج الصراع ويجب أن تتصدى له جميعًا".



دعم القضية الفلسطينية

كما وجه أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية لكل الأحزاب ومجلس القبائل العربية وكل الحضور في مؤتمر اليوم، قائلًا: " نشعر جميعا بالألم لمعاناة 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في أزمة، وسط ازدواجية المعايير التي يقوم بها المجتمع الدولي تجاه غزة، والقطاع يعيش بدون إمدادات الحياة وسط صمت دولي فاضح".





وأضاف في كلمته بمؤتمر صوت غزة من القاهرة، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل اتصالاتها لوقف إطلاق النيران وتهدئة الأوضاع في غزة، ومحاولة لحل الأزمة القائمة، مشددًا على أن الأحداث الجارية تكشف عن العديد من التحديات التي تواجه مصر من بينها مخطط التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني إلى سيناء.





وتابع أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية من انتهاكات لا يمكن أن يستمر وهو ما أكدت عليه الدولة المصرية وتبعث رسالة تضامن اليوم لكل الشعب الفلسطيني، والرسالة الثانية هي تأييد الدولة المصرية في موقفها ورفض تصفية القضية الفلسطينية.