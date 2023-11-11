السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

مشاهدة لقاء الأهلي  والجونة في الدوري المصري بث مباشر، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

 وتقام مباراة الأهلي والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

مشاهدة لقاء الأهلي  والجونة في الدوري المصري بث مباشر 

 

وتنقل  قنوات  ONTIME SPORTS مباراة الفريق الاحمر أمام الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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القمر الصناعي: نايل سات.
التردد لقناة اون تايم سبورت: 11861.
معدل الترميز لقناة اون تايم سبورت: 27500
معامل تصحيح الخطأ لقناة اون تايم سبورت: ⅚.

ثنائيات لاعبى الأهلى بالدوري الموسم الحالي

1-سجل بيرسي تاو ثنائية في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

 

2- أحرز بيرسى تاو ثنائية في شباك فريق الأسماعيلى في لقاء الجولة الثالثة بالدوري.

 

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

 وتذاع مباراة الأهلى والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

 ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.


في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم.


في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.


في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

 

غيابات الأهلى عن مباراة الجونة

 ويغيب عن الأهلى فى مباراة الجونة الثلاثى رضا سليم  وعلى معلول وأكرم توفيق بسبب الإصابة وعمرو السوليه لعدم الجاهزية الفنية نتيجة عودته مؤخرا من الإصابة إلى جانب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.

بينما تم استبعاد الرباعى حمزة علاء ومحمود متولي ومحمد الضاوى كريستو وصلاح محسن من مباراة الجونة بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

 

الأهلى يبحث عن الفوز على الجونة والانفراد بالصدارة

 ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام الجونة بحثًا عن تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن بيراميدز صاحب المركز الاول برصيد 13 نقطة.

 

 

ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الوصافة برصيد 12 نقطة جمعها من خوض أربع مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا واحرز لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف.

 

الجونة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

 وعلى الجانب الآخر يدخل فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة ال11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 8 نقطة جمعها من خوض 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة واحدة فقط وأحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والجونة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى والجونة الى حكم الساحة ا محمد يوسف ويعاونه هاني عبد الفتاح واسامة عبد اللطيف، ومحمود ناصف حكم رابع ومصطفى مدحت حكمًا للفيديو ويساعده محمد عباس قابيل.

 

قائمة الأهلى لمباراة الجونة

 في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر

 

مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كيلوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

 

مباريات الجونة بالدوري الموسم الحالي

1- الجونة 1-1 سموحة الجولة الأولى بالدوري ستاد الإسكندرية.

2- الجونة 1-0 زد إف سى الجولة الثانية بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

3- الجونة 2-2 الاتحاد السكندري الجولة الثالثة بالدوري استاد الإسكندرية.

4- الجونة 1-0 فاركو الجولة الخامسة بالدوري استاد برج العرب بالإسكندرية.

5- الجونة 2-0 الداخلية الجولة السادسة بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

 

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع  الجونة في 21 مباراة  بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر في 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا في شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم  2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر.

14 مباراة لعلاء عبد العال أمام الأهلي

ولعب علاء عبد العال 14 مباراة أمام الأهلي مديرا فنيا بواقع 11 مباراة خلال توليه القيادة الفنية لفريقه السابق الداخلية وثلاث مباريات خلال توليه قيادة فريقه السابق ايسترن كومباني.

وخسر علاء عبد العال أمام الأهلي في 8 مباريات وتعادل في أربع مباريات وفاز في مباراتين وكانوا خلال قيادته لفريقه  الداخلية.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي مع علاء عبد العال مع فريقه السابق الداخلية بالدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وتعد المواجهة القادمة أمام الأهلي هي الأولى لعلاء عبد العال خلال قيادته لفريقه الحالي الجونة.

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