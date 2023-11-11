السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الشرطة البريطانية تعتقل مجموعة كبيرة من المتطرفين خططوا لمهاجمة المسيرة الداعمة لفلسطين (فيديو)

تظاهرات لندن، فيتو
تظاهرات لندن، فيتو

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال مجموعة كبيرة من نشطاء اليمين المتطرف، وسط العاصمة لندن، خططوا لمهاجمة المشاركين في المسيرة الحاشدة الداعمة لدولة فلسطين المحتلة، والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال فى غزة.

 

اعتقال مجموعة من اليمينيين في لندن

وقالت الشرطة  البريطانية في بيان، إنه تم اعتقال 82 شخصا في شارع تاشبروك بيمليكو، لمنع الإخلال بالسلامة.

 وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كان هؤلاء أعضاء في مجموعة كبيرة من المتظاهرين المعارضين الخاضعين للمراقبة والذين كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج الرئيسي المؤيد لفلسطين".


وشددت الشرطة البريطانية على أنها "ستستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة لتجنب الاضطرابات التي من المحتمل أن تحدث في هذه الحالة".


وفي وقت سابق، منعت الشرطة أيضا مجموعة كبيرة من النشطاء اليمينيين  في شارع بريدج، الذي يقع على طول طريق المسيرة التي يشارك فيها أكثر من 300 ألف شخص بحسب تقديرات الشرطة.

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الدفاع عن النصب التذكاري في لندن

وتجمع عدة آلاف من الناشطين اليمينيين المتطرفين ومشجعي كرة القدم في وسط لندن هذا الصباح، استجابة لدعوات "الدفاع عن النصب التذكاري" من تطاول المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي شاركت فيها النقابات العمالية البريطانية والأحزاب الاشتراكية، على حد زعمهم.


وحاول المتطرفون اختراق حواجز الشرطة أمام النصب التذكاري، وحاولوا الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون ورددوا شعارات "من أجل إنجلترا - حتى الموت!" و"أنتم عار على البلد"، لكن تم صدهم وتفريقهم واعتقال عدد منهم.

 

تظاهرات حاشدة في بريطانيا دعما لفلسطين

وكانت قد  اندلعت تظاهرات حاشدة في العاصمة البريطانية لندن دعما للفلسطينيين.

اندلعت تظاهرة حاشدة مساء اليوم في العاصمة البريطانية " لندن" مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
ونزل مئات الآلاف من البريطانيين الي شوارع لندن لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.

وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

 

300 ألف متظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

بدورها، كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت سلمية. وذكر بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.


من جهتها، ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.


وقالت شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.

 

وتابعت: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".
 

خروج 300 ألف متظاهر في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

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