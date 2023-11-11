خروج 300 ألف متظاهر في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

اندلعت تظاهرة حاشدة مساء اليوم في العاصمة البريطانية " لندن" مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.



ونزل مئات الآلاف من البريطانيين إلى شوارع لندن لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.

وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

🚨#BREAKING: Counter protestors have broke through police lines and entered Parliament square in London: Riot police are completely outnumbered; The pro Palestine group will also arrive here in a few hours. pic.twitter.com/xGXPqLU5gT Advertisements November 11, 2023

احتجاجات غاضبة في بريطانيا دعما لفلسطين

بدورها، كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت سلمية. وذكر بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.

ومن جهتها وفي بيان صادر عنها، ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.

🔴 GAZA WAR || London, the Palestine march is moving to the US Embassy.

It briefly stopped at Vauxhall for counter-protesters shouted at the Police "You are no longer English."

500,000 people came as 2,000 policemen patrol the streets.

UK PM Sunak called the rally disrespectful. pic.twitter.com/ysw0MdHNmo — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) November 11, 2023

وقالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.

وقالت الشرطة في بيان: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".