خروج 300 ألف متظاهر في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
اندلعت تظاهرة حاشدة مساء اليوم في العاصمة البريطانية " لندن" مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
ونزل مئات الآلاف من البريطانيين إلى شوارع لندن لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.
وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".
احتجاجات غاضبة في بريطانيا دعما لفلسطين
بدورها، كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت سلمية. وذكر بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.
ومن جهتها وفي بيان صادر عنها، ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.
وقالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.
وقالت الشرطة في بيان: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".
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