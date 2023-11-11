السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

خروج 300 ألف متظاهر في بريطانيا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

تظاهرات بريطانيا،
تظاهرات بريطانيا، فيتو

اندلعت تظاهرة حاشدة مساء اليوم في العاصمة البريطانية " لندن" مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.


ونزل مئات الآلاف من البريطانيين إلى شوارع لندن لتنظيم الاحتجاجات الغاضبة.

 

وهتف المحتجون بعبارات "فلسطين حرة"، ونادوا بأنه "لا عدالة.. لا سلام"، وصرخوا منددين بـ"ممارسات الاحتلال".

احتجاجات غاضبة في بريطانيا دعما لفلسطين

بدورها، كثفت  شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل المسيرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت سلمية. وذكر بعض المواقع نزول حوالي 500 ألف مشارك إلى هذه المظاهرات.

 

ومن جهتها وفي بيان صادر عنها، ذكرت شرطة لندن أن 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.

وقالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، سينتشرون في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.

 

وقالت الشرطة في بيان: "نحن نعلم التأثير التراكمي للاحتجاجات المستمرة والتوترات المتزايدة وتزايد جرائم الكراهية في جميع أنحاء لندن والخوف والقلق الذي تشعر به مجتمعاتنا اليهودية على وجه الخصوص... إن لهم الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم، مع العلم أنه يمكنهم السفر عبر لندن بدون الشعور بالخوف من الترهيب أو المضايقة".

شرطة لندن تطلب عدم التظاهر لدعم غزة في ذكرى يوم الهدنة

مطار سفنكس الدولي يستقبل اليوم أولى رحلات شركة إيزى جيت القادمة من لندن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

بريطانيا العدوان الاسرائيلي علي غزة لندن فلسطين شرطة لندن تظاهرات لندن

مواد متعلقة

تظاهرات في بريطانيا أمام مصنع عسكري للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

شرطة لندن تطلب عدم التظاهر لدعم غزة في ذكرى يوم الهدنة

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية