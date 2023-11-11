446 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بمستشفيات صحة الدقهلية خلال الشهر الماضى

أعلنت صحة الدقهلية عن أن 446 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بالمستشفيات خلال الشهر الماضى.



وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات المرورية لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة.



أشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي خلال الشهر الماضى فى متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

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من جانبه كشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات إنه تم استقبال 177202 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 12785 أخرى إلى الاقسام الداخلي و446830 بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 29834 عملية.

وأضاف فاروق أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 120 جولة تفقدية تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها ٣١ مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 362 منشأة.



وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.



حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 362 منشأة تبين أن 63 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 179 محضرًا وسحب 84 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1276 كيلو من أغذية متنوعة و 131 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت صحة الدقهلية أن 96 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة بالدقهلية خلال 3 أشهر، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.



وأشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 3 أشهر المنتهية من العام الجارى، موضحًا أنه تم استصدار نحو 59109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي.



وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 96 مليونًا و780 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 5 ملايين و617 ألف جنيه.



ولفتت إلى أنه جرى فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.



وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.