السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف: ننسق مع وزارة الصحة لإرسال قافلة طبية لمعالجة أهل غزة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا يمكن التجاوز الحديث عن الأحداث الجارية في المنطقة بأكملها، مشيدا بالدور بالجهود والمواقف التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالحفاظ على أمن مصر القومي من خلال رفض اى حلول للقضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية.

وزير الأوقاف يؤكد على رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني 

وشدد وزير الأوقاف على أن التهجيز في حد ذاته هو جريمة إنسانية وأن التهجير القسري هو والموت سواء وأن إخراج المرء من بيته يعنى إخراج الإنسان من الحياة.

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وأضاف وزير الأوقاف عبر كلمته في المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل النسخه الثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم أن هناك محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح وزير الأوقاف أن الدور المصري هو الأعظم في الدفاع عن القضية الفلسطينية بحيث كانت أكثر من ثلثي موعونات الإغاثية لقطاع غزة كانت من مصر 


 دعم وزارة الأوقاف للقضية الفلسطينية 

ولفت وزير الأوقاف أن الوزارة حرصت على دعم الدولة المصرية ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من خلال إصدار بيان واضح بهذا الأمر، بجانب مبادرة الوزارة بإرسال مائتين طن من السلع الغذائية لأهلي غزة و50 طن لحوم.

وأوضح وزير  الأوقاف انه جاري التنسيق من وزارة الصحة من أجل إرسال قافلة طبية متكونة من عدد من أطباء العظام والممرضات العاملين في مستشفى الدعاة من أجل المساهمة في معالجة مصابي قطاع غزة.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على الإشارة إلي ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من خلال خطب الجمعة على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أن من الخطورة بمكان تسرب حالة الاحباط واليأس في مواجهة الأحداث الجارية.

 

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