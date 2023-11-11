السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الإعلام العبري: آلاف الجنود في عمق غزة ومستشفى الشفاء محاصر من 4 اتجاهات

غزة الان، فيتو
غزة الان، فيتو

التوغل البري في غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت، بأن آلاف الجنود من جيش الاحتلال موجودون حاليا في عمق قطاع غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال على بعد 3 كيلومترات من مستشفى الشفاء، فيما قالت القناة 12 العبرية، إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء ومستشفى آخر في غزة من الـ 4 اتجاهات.

الدبابات الإسرائيلية تصل إلى عمق غزة

 وتزامنا مع القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وصلت الدبابات الإسرائيلية لأول مرة أمس الجمعة، إلى وسط القطاع وشرعت في حصار عدد كبير من المستشفيات داخل غزة، في مخالفة جسيمة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وسط حالة من التبلد والصمت العالمي المتعمد.

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وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أمس، أن دولة الاحتلال قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، لافتا إلى أن الدبابات الإسرائيلية وصلت حاليا إلى محيط مربع المستشفيات في المدينة.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، أن هذه الخطوة تأتي في سياق السلوك الإسرائيلي بإكمال "المحرقة" التي بدأها في غزة منذ 35 يومًا، في إشارة منه إلى الحملة العنيفة على القطاع، مشيرا إلى أن الحصار الإسرائيلي استهدف مربع المستشفيات الذي يضم "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضا"، كما قطع عنهم الكهرباء.

وأضاف أن تلك المنطقة تضم العديد من المدارس والمباني السكنية، مؤكدا أن التوغل الإسرائيلي في تلك المنطقة خلّف أكثر من 6 آلاف نازح، لافتا إلى أن قوات الاحتلال طالبت بإخلاء المنطقة من النازحين.

 

تضرر أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة

 وأضاف المكتب أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كليا 40 ألف وحدة سكنية.

كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها ملياري دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن حوالي 9500 صاروخ أطلق على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تم اعتراض معظمها، لكنه أكد أن عددها "تراجع بشكل كبير" منذ أكتوبر وبدء العمليات العسكرية البرية في القطاع.

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