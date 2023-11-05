إسرائيل تطلق كلابها، معلومات عن وحدة عوكتس المتخصصة في حرب الأنفاق (صور وفيديو)

طوفان الأقصى، تزامنا مع مرور شهر كامل على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت دولة الاحتلال في اللجوء إلى حيل جديدة من أجل حل معضلة أنفاق حركة حماس، في محاولة بائسة منها للعثور على عناصر كتائب القسام.

ومع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق ما وصفه بـ"المرحلة الثالثة" من حربه على قطاع غزة، تصاعدت المواجهات البرية، فبينما انتشر الجنود الإسرائيليون رفقة الآليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، كذلك نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع فيديو لمواجهات تلعب فيها الأنفاق التي أنشأتها الحركة تحت الأرض في قطاع غزة، دورًا أساسيًا.

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ويتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثير من الحذر مع هجومه البري، إذ شمل مناطق محددة قريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة، خاصة أن طريقة لن يكون ممهدًا وسهلًا في ضوء البنية العسكرية التحتية لحركة حماس، المتمثلة في شبكة معقدة من الأنفاق تمتد لعدة مئات من الكيلو مترات، تحت مساحة القطاع البالغة 365 كيلو مترًا مربعًا.

مدينة أنفاق أسفل قطاع غزة

وتعتبر تلك الأنفاق التي أنشأتها حماس تحت الأرض "مدينة حقيقية" أسفل قطاع غزة، تمتد إلى مئات الكيلومترات، ما يمثل تحديات تكتيكية فريدة للجيش الإسرائيلي.

وحدة ياهلوم التابعة لجيش الاحتلال

وأسس جيش الاحتلال وحدات متخصصة للتعامل مع تلك الحالات، من بينها وحدة "ياهلوم" التابعة لفيلق الهندسة القتالية، وهي وحدة كوماندوز من النخبة يتخصص جنودها في "العثور على الأنفاق وتدميرها".

وقال، إنه يتم تدريب وحدة "ياهلوم" على التعامل مع المهام الهندسية الخاصة، مثل الأنفاق تحت الأرض والمخفية، لافتًا إلى أن تلك الوحدة، لها السلطة المهنية والعليا للتعامل مع الذخائر والأسلحة الخطرة، ويرأس الوحدة ضابط برتبة عقيد.

وتستخدم "ياهلوم" أحيانًا الروبوتات والعديد من الأجهزة التي يُتحكم فيها عن بعد، دون تعريض حياة الإنسان للخطر.

وحدة عوكيتس التابعة لجيش الاحتلال

كما يمتلك الجيش الإسرائيلي أيضًا، وحدة الكلاب البوليسية "عوكيتس"، التي تستخدم كلابًا مدربة على العمل تحت الأرض.

وتعمل "عوكيتس" على تدريب كلابها بدقة، بحيث يكون لكل منها تخصص محدد، كالهجوم، والبحث، والإنقاذ، والكشف عن المتفجرات وموقع الأسلحة، وتتجلى مساهماتهم القيّمة في كل من عمليات الإنقاذ، والمواجهات مع المسلحين.

وعمد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس السبت، على نشر فيديو لما قال إنه يظهر كلابًا أطلقتها القوات الإسرائيلية داخل عدد من الأنفاق التابعة لحماس في غزة، معلقًا بالشتائم.

The Arabic says: Dogs go after Hamas' dogs, until victory is achieved. https://t.co/VnUmdcuiau — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 4, 2023

وكتب معلقا على الفيديو:" الكلاب تلاحق كلاب حماس، حتى النصر" وفق تعبيره.

وبحسب «وكالة سما» الفلسطينية، فأن وحدة "عوكيتس" هي وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهمّتها استخدام الكلاب في إطار الجيش لمهامّ حصرية. تتبع الوحدة لقوات البرية.

يدرّب الجنود الكلاب على القيام بعمليات هجومية، ملاحقة، إنقاذ، استكشاف والعثور على أسلحة ومواد متفجرة. تشارك وحدة الكلاب المدرّبة القوات العاملة في الميدان لتنفيذ مهام عمليّاتية متنوعة، وتعمل أيضًا في مهام اعتيادية بشكل أساسي لحراسة الحواجز في الضفة الغربية.

الهدف العمليّاتي لوحدة "عوكيتس" هو إحباط الهجمات ومنع الإضرار بقوات جيش الاحتلال.

تستخدم الكلاب حاسة الشمّ والسمع المتطوّرة لديها، وكذلك أسنانها الحادّة وجسدها المرن للهجوم، الدخول إلى الأماكن الضيقة. مثلا، تُستخدم كلاب الوحدة في مسح منازل المشتبه بهم، قبل دخول قوات الجيش. يسير جنود "عوكيتس" وكلاب الوحدة عادة على رأس القوة، مع القائد.

العلاقة بين الكلب ومدرّبه هي علاقة شخصية جدا. إذ يحصل الجندي على الكلب خلال عملية تأهيل، ويقضي معه فترة طويلة. إن العلاقات الوثيقة مهمة للأنشطة العمليّاتية، وتشكّل جزءًا لا يتجزأ من طابع الوحدة.

عملت الكلاب في خدمة تنظيم الهجانا منذ العام 1939، ولكن الوحدة بتركيبتها الحالية قائمة منذ العام 1974. خلال السبعينيات والثمانينيات شاركت الوحدة في عشرات العمليات السرية، وعملت تحت غطاء كثيف من السرية.

عام 1980 كُشف للمرة الأولى عن الوحدة، في عملية تحرير الرهائن في كيبوتس.

حقائق أخرى عن وحدة الكلاب الإسرائيلية

1. يستغرق مسار تأهيل المقاتل في وحدة "عوكيتس" 17 شهرا

2. يستغرق التدرّب مع الكلاب 8 أشهر

3. لكل كلب هناك غرفة خاصة واسعة

4. في الشتاء تُشغل موقدة لتدفئة الكلاب

5. تأكل الكلاب مرّتين في اليوم: صباحا ومساء. وزن الطعام اليومي لكل كلب: 620 جرامًا

6. يُسرح شعر كل كلب مرة في اليوم

7. تخرج الكلاب مرتين في اليوم مع الجندي لجولة مدتها 10 دقائق

8. يمكن العثور على صالة رياضية للكلاب

9. مدى الركض: 3-8 كيلومتر في التدريبات

10. برنامج اللياقة البدنية: بين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع

11. معظم الكلاب في الوحدة هي من نوع الراعي الألماني، البلجيكي، والهولندي وذلك رغم أنه في رمز الوحدة يظهر كلب من نوع دوبرمان.

وتستخدم وحدات استطلاع الأنفاق، أجهزة استشعار أرضية وجوية، ورادار اختراق الأرض، ومعدات الحفر، وأنظمة أخرى للعثور على الأنفاق، إضافة إلى استعمال أجهزة راديو وتقنيات ملاحية تعمل تحت الأرض، ونظارات رؤية ليلية تستخدم التقنيات الحرارية وغيرها للرؤية في الظلام.