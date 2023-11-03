السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستشفى الشفاء كلمة السر، رئيس دولة الاحتلال يزعم تحديد موقع مركز قيادة حماس

حماس، فيتو
حماس، فيتو

طوفان الأقصي، زعم رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوج أن أجهزة استخباراته حددت موقع مركز قيادة حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يقع تحت مستشفى الشفاء المركزي في القطاع.

وكتب هرتزوج في صحيفة نيويورك تايمز: "معلوماتنا الاستخبارية واعترافات الإرهابيين المعتقلين تشير إلى أن مركز قيادة حماس يقع تحت المستشفى المركزي في غزة". على حد قوله.

قصف سيارات الإسعاف في غزة

في سياق متصل، أصدرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، بيانا نددت من خلاله بالقصف الإسرائيلي الغاشم على سيارات الإسعاف بمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

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وطالب مدير منظمة الصحة العالمية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: "يجب توفير الحماية للجرحى والمرافق الصحية والمسعفين وسيارات الإسعاف".                                                  

جيش الاحتلال يعترف بقصف سيارات الاسعاف

واعترف متحدث جيش الاحتلال، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت سيارات إسعاف في غزة، زاعما أنها كانت تقل عناصر  من حركة حماس.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قال إن الاحتلال الإسرائيلي قصف قافلة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، لحظة خروجها لنقل جرحى للعلاج فى مصر.

وأوضح مدير مستشفى الشفاء، أن الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أحد مداخل مستشفى الشفاء في غزة،، ووقوع عدد من الشهداء والجرحى، أثناء نقل قافلة إسعاف جرحى ومصابين إلى معبر رفح لتلقي العلاج فى الخارج.

وقال مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت: إن هناك آلاف معرضون للخطر، والاحتلال استهدف من وافق على خروجه للعلاج خارج غزة.

قصف مستشفى الشفاء بعد تصريحات بلينكن عن الهدن

ويأتى قصف مدخل مستشفى الشفاء فى غزة، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،  التي قال فيها: إنه تحدث مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطوات ملموسة لزيادة التوصيل المستدام للأغذية والمياه والأدوية، لافتا إلى بحثه "فترات الهدن الإنسانية" في قطاع غزة، خلال زيارته لتل أبيب.

وأضاف بلينكن: إن "الهدن الإنسانية كانت محور نقاش موسع مع المسئولين الإسرائيليين، كذلك تحدثت مع نتنياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين حول خطوات ملموسة لتقليل عدد القتلى المدنيين في غزة"، معربا عن اعتقاده بأن الهدن الإنسانية ستكون طريقة لتسهيل دخول المساعدات، وقد تهيئ بيئة مناسبة لإطلاق سراح الرهائن.

وتابع: "يجب حماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.. قدمنا نصائح لإسرائيل حول كيفية تقليل الضحايا المدنيين.. كذلك بحثت في إسرائيل خطوات زيادة وصول الأغذية والأدوية لغزة.. نعتقد أن أفضل طريق عملي للسلام هو حل الدولتين".

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