السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 362 منشأة في الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 362  منشأة.


وذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 

حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على 362  منشأة تبين أن 63  منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

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وتمكنت الحملات من تحرير عدد 179 محضرًا وسحب 84 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1276 كيلو من أغذية متنوعة و 131 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

 

وعلي صعيد آخر، أعلنت صحة الدقهلية أن 96 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة بالدقهلية خلال 3 أشهر، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.

وأشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 3 أشهر المنتهية من العام الجارى، موضحًا أنه تم استصدار نحو 59109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي.

وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 96 مليونًا و780 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام  نحو 5 ملايين  و617 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنه جرى  فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة  على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.

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