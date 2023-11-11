السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

اليوم، بدء تسجيل طلبات التعيين بوظائف النيابة الإدارية

اليوم.. بدء تسجيل
اليوم.. بدء تسجيل طلبات التعيين بوظائف النيابة الإدارية

تبدأ اليوم السبت، إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، والتي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.

ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي او الضغط هنا

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شروط القبول في النيابة الإدارية 

 

-يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 

-خريجي دفعة ٢٠٢٣ من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة. 


- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 


- إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 

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