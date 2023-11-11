اليوم، الداخلية تجري اختبارات القبول في معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة لعام 2024

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت اختبارات القبول في معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة لعام 2024.

أماكن اختبارات معهد معاونى الأمن الدفعة التاسعة

وتبدأ اختبارات القبول بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب:

معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور"، بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية ، والشرقية، والدقهلية، ودمياط.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور"، بمحافظات الاسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية.

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اما معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور"، بمحافظات اسيوط، سوهاج، قنا، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، والاقصر

أما معهد معاوني الامن ب6 اكتوبر، طريق الواحات "ذكور"، بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا.

أما الإناث من جميع المحافظات فسيكون التقديم في معهد معاوني الأمن بطره فقط.

شروط معاهد معاونى الأمن 2024

أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس

وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب

وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة

وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث

وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى

وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج

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