الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: طارق حامد يظهر في الزمالك.. وبنزيما يتألق ويحرز الهاتريك الأول في الدوري السعودي

بنزيما، فيتو
بنزيما، فيتو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

 

طارق حامد يظهر في نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

تواجد طارق حامد، متوسط ميدان ضمك السعودي، ومنتخب مصر، داخل أروقة نادي الزمالك، فريقه السابق، منذ قليل. 

وكان طارق حامد لاعبا في الزمالك، قبل أن ينتهي عقده ويخرج في رحلة احتراف مع اتحاد جدة، قبل أن ينضم لنادي ضمك مطلع الموسم الحالي. 

وتواجد طارق حامد في نادي الزمالك مستغلا فترة التوقف الدولي قبل انضمامه لمنتخب مصر، لزيارة نادي الزمالك. 

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موسيماني على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكانت إدارة الزمالك وجهت الشكر لـ خوان كارلوس أوسوريو بعد تدهور نتائج الفريق وتعيين معتمد جمال مدربا مؤقتا. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالتعاون مع فريق الكشافة بالنادي، يجهزون قائمة مدربين لاختيار أفضلهم لتدريب فريق الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن بيتسو موسيماني متواجد في القائمة التي يعدها ويدرسها أحمد سليمان وحسين السيد. 

وتابع المصدر أن الزمالك لم يحسم حتى الآن هوية المدرب ويدرس أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب من مدرسة مختلفة. 

وأضاف المصدر أن المدرب المصري أيضا مطروح على طاولة تدريب الزمالك وأبرز اسم هو أيمن الرمادي. 

 

تاريخ مميز لـ محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

فاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب. 

وفي التقرير التالي نعرض لكم تاريخ محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج: 

  • نوفمبر 2017
  • فبراير 2018
  • مارس 2018
  • أكتوبر 2021
  • أكتوبر 2023

صلاح حقق لاعب الشهر من جديد بعد عامين كاملين من الغياب 

هاتريك بنزيما يقود اتحاد جدة للفوز 4-2 على أبها في الدوري السعودي (فيديو)

الدوري السعودي، قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه   اتحاد جدة للفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين  في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

في بداية اللقاء أصيب البرازيلي رومارينهو ليغادر الملعب في الدقيقة العاشرة ويعوضه مروان الصحفي 

وفي الدقيقة 38 استطاع الفرنسي كريم بنزيما من إحراز الهدف الأول لفريق الإتحاد من علامة الجزاء 

في الدقيقة 54' صنع بنزيما الهدف الثاني للعميد إلى كورنادو 
في الدقيقة 67' سجل الثالث كريم بنزيما والثاني له من تمريرة كورنادو 
في الدقيقة 69' يسجل كريم بنزيما الرابع  والهاتريك الأول له مع إتحاد جدة 
 لمتابعة أهداف اللقاء اضغط هنا

 

منتخب الناشئات يتعادل مع الكونغو برازافيل 1-1 في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب مصر للناشئات أمام مضيفه منتخب الكونغو برازافيل بهدف مقابل هدف، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

تقدم منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق دانا نده، بينما تعادل منتخب الكونغو برازافيل في الشوط الثاني، وستكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري بالإسكندرية.

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لبطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، أعلن وائل رياض المدير الفني، لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

 

 

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الزمالك طارق حامد موسيماني محمد صلاح البريميرليج بنزيما

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