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رياضة

تاريخ مميز لـ محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

فاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، ليحقق اللاعب الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، وبعد عامين من الغياب. 

وفي التقرير التالي نعرض لكم تاريخ محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج: 

تاريخ محمد صلاح مع جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

  • نوفمبر 2017
  • فبراير 2018
  • مارس 2018
  • أكتوبر 2021
  • أكتوبر 2023

صلاح حقق لاعب الشهر من جديد بعد عامين كاملين من الغياب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

وجاء ذلك بعد تسجيله لخمسة أهداف في ثلاث مباريات في البطولة الإنجليزية.

وتلقى ليفربول خسارة موجعة 2 - 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي، يوم الخميس، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

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وفرط ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرًا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)

 

وعلى ملعب (مونيسيبال) بتولوز، تقدم الفريق الفرنسي بهدف آرون دونوم في الدقيقة 36، فيما أضاف زميله تيس دالينجا الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص ليفربول الفارق بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الفنزويلي كريستيان كاسيرس، لاعب وسط تولوز، في الدقيقة 74، لكن سرعان ما أعاد أصحاب الأرض فارق الهدفين، عقب تسجيل فرانك ماجري الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة 76.

وأشعل البرتغالي ديوجو جوتا المباراة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 89، ليحاول الفريق الأحمر خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لكن دون جدوى.

وبهذا الفوز، ثأر تولوز من خسارته القاسية 1 - 5 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الشهر الماضي.

ورغم الخسارة، بقي ليفربول، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام سانت جيلواز، صاحب المركز الثالث، وظل لاسك لينز في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.
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