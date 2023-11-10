الوحدة الإماراتي يعلن إقالة بيتسو موسيماني

‏‎قرر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو ‎موسيماني من منصبه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وفسخ الوحدة عقده مع موسيماني بالتراضي وتكليف أرنو بويتنويج بقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي بعد الرحيل عن أهلي جدة السعودي، يوم 18 يونيو الماضي، وحقق الفوز في 8 لقاءات وتلقى 6 هزائم خلال مسيرته في 14 مواجهة، ليحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات.

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وكفت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن إدارة الوحدة قررت إقالة بيتسو موسيماني، رغم فوز الفريق في آخر مباراتين له بالدوري أمام اتحاد كلباء وعجمان، إلا أن النادي الإماراتي يسعى لإقالة المدرب الجنوب أفريقي، وتعيين الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف.

وأوضحت الصحيفة أنه تقرر رحيل موسيماني وتعيين الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق "الرديف" للوحدة للمرة الثانية بعدما تولى مهمة الإدارة الفنية في نهاية الموسم الماضي خلفًا للإسباني مانويل خيمينيز.

ومن المقرر أن يتولى بويتنويج قيادة التدريبات الجماعية ابتداء من يوم غد الجمعة عقب عودة الفريق من الراحة الجماعية والتي امتدت لـ 4 أيام.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، أبدى عن حزنه من إدارة النادي الأحمر وذلك في تصريحات خاصة لقناة أبو ظبي الإماراتية.

وأكد موسيماني: “إدارة الأهلي لم يكن لديها صبر، وحققت إنجازات عديدة رفقة الفريق ستظل في ذاكرة وأذهان الجماهير”.

وأضاف: “حققت للنادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 6 سنوات، ولكن تاريخ القلعة الحمراء غير جيد مع المدربين”.

وواصل “كل بطولة كبيرة تحتاج إلى تخطيط علينا النظر إلى أوروبا وجوارديولا ومشروعه مع مانشستر سيتي يحتاج إلى عناء طويل”.