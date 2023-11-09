الزمالك ينشئ قسم الكشافة وتحليل الأداء للفريق الأول
قررت الإدارة المشرفة على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك ممثلة في الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد إنشاء قسم فريق الكشافة (scouting team) وتحليل الأداء (performance analysis team) داخل القطاع، على أن يكون هذا الفريق مسئولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة، بالإضافة إلى المسئولية عن التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم طبقًا للسياسة الجديدة التي تضعها إدارة الكرة للتعاقد مع اللاعبين الجدد بناءً على تحليل البيانات ووفق متطلبات المدير الفني لكرة القدم.
قسم الكشافة وتحليل الأداء
سيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول بالزمالك وقطاع الناشئين ، بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة.
يترأس فريق الكشافة من الناحية الإدارية المهندس زياد البارودي لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة (متطوعًا دون أجر).
بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية الدكتور محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء بيومي (وجميعهم متطوعون دون أجر في الفترة الحالية) على أن تتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجته لهم فيما بعد، بالتنسيق مع المهندس زياد البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك.
فريق تحليل الأداء والكشافة سيكون نواة تكوين منظومة كبيرة لاكتشاف المواهب تعمل بشكل احترافي داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى تكوين منظومة متكاملة لتحليل الأداء في المستقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.