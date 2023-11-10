الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لبطولة شمال أفريقيا

قائمة منتخب الشباب
قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا، فيتو

منتخب الشباب، أعلن وائل رياض المدير الفني، لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

 

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

منتخب الشباب يفوز على الشمس وديا

وفاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على الفريق الأول بنادي الشمس بنتيجة ٢/١، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

سجل هدفي منتخب الشباب محمد عبد الله ومهند محمد.

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بدأ المنتخب بتشكيل يضم كلا من عبد المنعم تامر، أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي في الدفاع، ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد في الوسط، وعمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد في الهجوم.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

 

منتخب مصر يواصل تدريباته 

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تدريباته اليومية، على أحد الملاعب بمنطقة التجمع الخامس، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

قرعة بطولة شمال أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب الشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

انطلق الإثنين الماضي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

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