الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب الناشئات يتعادل مع الكونغو برازافيل 1-1 في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر للناشئات،
منتخب مصر للناشئات، فيتو

تعادل منتخب مصر للناشئات أمام مضيفه منتخب الكونغو برازافيل بهدف مقابل هدف، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.


تقدم منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق دانا نده، بينما تعادل منتخب الكونغو برازافيل في الشوط الثاني، وستكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري بالإسكندرية.

تشكيل منتخب الناشئات أمام الكونغو

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، قد بدأ مباراته أمام نظيره الكونغو برازافيل بتشكيل مكون من:

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May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎التحان المصري EGYPTIANFA التشكيل ازافيل اجهة الكونفو عزة الفولي نورا خالد رودينا عبد الرسول نور عبد الواحد حبيبة عمر جوئ عماد مايا ايهاب دنا ندا حلا مصطفي فرح هشام حبيبة عصام نهاد الإحتياطي حبيبة عماد سويلم راهر فاطمة مصطفي Ûم مجدي حبيبه كتاش orA etisalat BANQUEMSR بك ACUD Carrier المتحدة للرياضة‎'‎‎

 

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلا من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبد الواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

 

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل اليوم على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا الجمعة الماضى، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

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