منتخب الناشئات يتعادل مع الكونغو برازافيل 1-1 في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب مصر للناشئات أمام مضيفه منتخب الكونغو برازافيل بهدف مقابل هدف، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.



تقدم منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق دانا نده، بينما تعادل منتخب الكونغو برازافيل في الشوط الثاني، وستكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري بالإسكندرية.

تشكيل منتخب الناشئات أمام الكونغو

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، قد بدأ مباراته أمام نظيره الكونغو برازافيل بتشكيل مكون من:

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واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلا من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبد الواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل اليوم على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا الجمعة الماضى، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.