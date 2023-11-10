كل ما تريد معرفته عن والتر ماتزاري مدرب الزمالك المحتمل

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي الزمالك فتح باب التفاوض مع الإيطالي والتر ماتزاري بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب القلعة البيضاء.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن والتر ماتزاري المدرب المحتمل لنادي الزمالك.

كل ما تريد معرفته عن والتر ماتزاري

والتر ماتزاري صاحب الـ62 عاما بدأ مشواره التدريبي عام 2001 وأشرف على تدريب عدد من الفرق الكبيرة أبرزها سامبدوريا ونابولي وإنتر، بالإضافة إلى واتفورد وتورينو.

ووفقا لترانسفير ماركت فإن والتر ماتزاري حقق بطولة واحدة وهي كأس إيطاليا مع نابولي.

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ودرب نادي نابولي لمدة 1322 يوما وخاض مع الفريق 182 مباراة حقق الفوز 89 مرة بينما تعادل في 49 مباراة، وتعرض للخسارة 44 مرة.

بينما مع إنتر ميلان درب الفريق لمدة 539 يوم بواقع 58 مباراة، وحقق الفوز في 25 مباراة، والتعادل في 21 مباراة، بينما تعرض للخسارة في 12 مباراة.

وينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قيمة الشرط الجزائي من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر فسخ التعاقد مع أوسوريو وتوجيه الشكر له بعد تدهور نتائج الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.